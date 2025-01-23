Oscar ödüllü yönetmenden yeni film... Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı Mickey 17'den yeni fragman!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 22:43

Güncelleme: 23.01.2025 - 22:43

Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon-ho imzalı Mickey 17'den yeni fragman yayımlandı. 7 Mart'ta izleyicisi ile buluşacak olan bilim kurgu filminin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor.

Filmde uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikâyesi anlatılıyor.

MICKEY 17'NİN KADROSU

Robert Pattinson

Toni Collette

Naomi Ackie

Mark Ruffalo

Steven Yeun

Anamaria Vartolomei