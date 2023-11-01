'Eden' filminin kadrosu genişliyor: Vanessa Kirby ve Sydney Sweeney kadroya dahil oldu...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:09

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:09

Ron Howard'dan yeni film geliyor. Oscarlı yönetmenin yeni gerilim filminin çekimdeli kasım aynda başlayacak.

Eden filmin daha önce açıklanan kadrosuna Jude Law, Ana de Armas ve Daniel Bruhl katılmıştı. Yeni gelişmelere göre, Oscar adayı Vanessa Kirby ve "Euphoria" ile "White Lotus" dizilerinin yıldızı Sydney Sweeney, projeye dahil oldu. Kirby ve Sweeney, başlangıçta Alicia Vikander ve Daisy Edgar-Jones'un yerini alacak.

Aynı zamanda ünlü besteci Hans Zimmer da projeye katıldı. Bu işbirliği, iki Oscarlı oyuncunun 1991 yapımı "Backdraft" filmiyle başlayan onuncu işbirliğini temsil ediyor.

"Eden" filmi, Galapagos Adaları'ndaki uzak bir adada ortaya çıkan çözülmemiş bir gizeme dayanıyor ve insanların mutluluğu uğruna ne kadar ileri gidebileceklerini sorguluyor.

Ron Howard, 15 yıldır bu hikayeyi anlatmak istedi ve projeyi pandemiden önce yazar Noah Pink ile hayata geçirmeye karar verdi. Senaryo, Howard'ın kendi hikaye sayfalarından geliştirilirken, Imagine Entertainment'tan Ron Howard, Brian Grazer ve Karen Lunder; AGC Studios'tan Stuart Ford, Bill Connor ve Patrick Newall projenin yapımcıları oldu.

Film, Queensland, Avustralya'da çekilecek ve Galapagos'ta bazı sahneler çekilecek. Daha önce Ron Howard'ın yönettiği "Thirteen Lives" filmi de Queensland'de çekilmişti.

Yapımcılar, filmin "insanlık durumunu beklenmedik, absürd, mizahi, ama en önemlisi heyecan verici ve derinlemesine gerilim dolu yollarla keşfettiğini" söylüyor.