Pandomim sanatçısı Müge Saut, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu: 'Benim hayatla derdim var'
Altkat Sanat'ın kurucusu ve tiyatro sanatçısı Müge Saut, Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Yıllardır sanat hayatına katkı sağlayan ve pandomim sanatını geliştiren Saut, Türkiye'de gösteri sanatlarının nasıl geliştiğini ve yöntemlerini açıkladı. Saut, 'Pandomim bütünü taklit etmektir, yaraları birlikte deşifre ediyoruz' dedi.
Uzun yıllardır Türkiye'de tiyatro sanatını icra eden ve pandomime hayat veren sanatçı Müge Saut, Cumhuriyet TV'nin özel belgeseline konuk oldu.
1995 yılından itibaren tiyatro oyunculuğuna devam eden Saut, pandomimin bütünü taklit etmek olduğunu ve gerçek yaşamda ne varsa sanatçının bunları gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Kişinin beden yetkinliğine sahip olmasını söyleyen Saut, "Sanatçı kaslarını doğru kullanmalı, dışarıda gördüklerini yansıtmalı. Hayal gücünü kullanıp bunu geliştirmeli. Pandomim oyunları çok sürmez çünkü seyircinin algısı yorulabiliyor" dedi.
'PANDOMİM SANATI KOLAY İNŞA EDİLEMEZ'
Sanatçının müzik, beden ve metne dikkat ederek oyuna hazırlanması gerektiğini söyleyen Saut, "Pandomim yapacak kişinin bedeni belli bir dinginlik istiyor, içeride bir kaos olmamalı. Bedeni ekonomik kullanma meselesi çok önemlidir. Pandomim sanatı kendi içinde özellikli bir sanattır, kolay inşa edilemez." ifadelerini kullandı.
"CANIMIZ YANIYOR BU KONUDA"
Türkiye'de kültürel olarak bir yoksunluğun hakim olduğunu ve sanatla yaraların birlikte deşifre edildiğini aktaran Saut, sözlerine yeni çıkan tiyatro oyunu "Ten Rengi" ile son verdi:
- "Benim hayatla derdim var. Yaratacılığın arttığı bir yerden bakmak istiyorum aslında, çünkü sanat insanı değiştiren bir yerde duruyor. Bu aracı nerede kullandığınız önemli.
- Ten Rengi isimli oyunumuzun prömiyerini ise 23 Aralık'ta gerçekleştirdik, oyunumuz kadın cinayetlerini anlatıyor. Oyunumuzda ataerkil dille hesaplaşan bir kadını görüyoruz. Canımız yanıyor bu konuda. Umarım tüm kadınların sesi olur."
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