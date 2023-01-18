Pandomim sanatçısı Müge Saut, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu: 'Benim hayatla derdim var'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:44

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:49

Uzun yıllardır Türkiye'de tiyatro sanatını icra eden ve pandomime hayat veren sanatçı Müge Saut, Cumhuriyet TV'nin özel belgeseline konuk oldu.

1995 yılından itibaren tiyatro oyunculuğuna devam eden Saut, pandomimin bütünü taklit etmek olduğunu ve gerçek yaşamda ne varsa sanatçının bunları gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Kişinin beden yetkinliğine sahip olmasını söyleyen Saut, "Sanatçı kaslarını doğru kullanmalı, dışarıda gördüklerini yansıtmalı. Hayal gücünü kullanıp bunu geliştirmeli. Pandomim oyunları çok sürmez çünkü seyircinin algısı yorulabiliyor" dedi.

'PANDOMİM SANATI KOLAY İNŞA EDİLEMEZ'

Sanatçının müzik, beden ve metne dikkat ederek oyuna hazırlanması gerektiğini söyleyen Saut, "Pandomim yapacak kişinin bedeni belli bir dinginlik istiyor, içeride bir kaos olmamalı. Bedeni ekonomik kullanma meselesi çok önemlidir. Pandomim sanatı kendi içinde özellikli bir sanattır, kolay inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

"CANIMIZ YANIYOR BU KONUDA"

Türkiye'de kültürel olarak bir yoksunluğun hakim olduğunu ve sanatla yaraların birlikte deşifre edildiğini aktaran Saut, sözlerine yeni çıkan tiyatro oyunu "Ten Rengi" ile son verdi: