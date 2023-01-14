Gerçek sanat ve sanatçı kavramı - Erden BİLGEN

14 Ocak 2023 Cumartesi

Gerçek sanatçılar kalıcı eserleriyle geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görürler. Toplumları mutluluğa ve gelişmişliğe yönlendiren çağdaş yapıtlarla insanlara daha uygar ve gelişmiş bir yaşamın ipuçlarını verirler.

Büyük Önder Atatürk’ün, sanat ve sanatçıların toplumlar üzerindeki önemini vurgulayan yol gösterici birçok sözü vardır.

Popüler sanat ve sanatçılar yaşadıkları dönemde toplumların aynası olan tanınmış kişilerdir. Gerçek sanatçılar ise eserleri ile tarih boyu anılmayı hak eden kimselerdir. Eserleri kalıcıdır. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görürler. Yaratıcıdırlar. Hayal dünyaları zengindir. Yaşadıkları çağ ve geleceğin eserlerini, heykellerini, resimlerini yapar, şiir ve kitap yazarlar. Toplumları mutluluğa ve gelişmişliğe yönlendiren çağdaş müzikler, besteler, şarkı sözleriyle, çağdaş yapıdaki mimari yapıtlarla insanlara daha uygar ve gelişmiş bir yaşamın ipuçlarını verirler. Kendilerine özgü yetenek ve yaşam stilleri, felsefeleri vardır. Savaş karşıtıdırlar. Toplumsal önemleri büyüktür. Yaşadıkları ülkenin sosyal durumunu yakından takip eder, kötü gelişmelerin farkına herkesten önce varır, eserleri ile halkı iyiye ve güzele yönlendirmeye çalışırlar.

ÇAĞDAŞLAŞMA YOLU

Sanat ve sanatçı mutluluğun anahtarını insanlara parayı geçersiz kılarak verir. Ülkemizin eşsiz doğal zenginlikleri dışında en önemli kazanımlarından birisi, yüksek medeniyetlerin sanatçıları tarafından yurdumuzda yaratılan eserlerdir. Bu eşsiz yapıtları gözlemlemek, onlarla ilgili bilgi sahibi olmak, kişilere zengin bir yaşam sevgisi ve ruhu kazandırır.

Hiçbir gerçek sanatçı popüler olup yalılarda zengin hayatı sürmeyi hayal etmez. Onlar maddi çıkar peşinde değil, yenilik peşindedirler. Eserlerinin anlaşılmasını bekleyen emekçilerdir. Günümüzden yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşamış ünlü sanatçıların değerleri ancak ömürleri yokluk içerisinde geçtikten sonra anlaşılabilmiştir.

Gerçek sanatçılar kendi toplumlarının veya başka toplumların yaşamlarını bozacak, huzurlarını kaçıracak çalışmalara imza atmazlar. Yasadışı işlere girişmez, kimseyi hor görmezler. Cehaletle alay eden filmler çekmez, kitap yazmaz, müzik eğitimi almadığı halde besteler yaptığını iddia edip şarkı sözleriyle duygu sömürüsü yapıp para kazanmaz. Başkalarının eserlerini kopya edip yaşadıkları toplumu cahil yerine koymazlar.

“Eser ve söylemleriyle büyük önderimizin yolunda yurttaşlarına yüksek bir kişilik ve ruh kazandırmayı hedeflerler. Toplumun çağdaşlaşma yolunu aydınlatırlar.”

CUMHURİYET DEĞERLERİ

100 yıl önce Cumhuriyetimiz kurulduğunda bu nedenle temellerine özgür düşünce ve bilimin yanında güzel sanat dallarının çalışmaları konulmuştur. O dönemdeki çocuklar verilen eğitim sayesinde Köy Enstitüsü ve Halkevlerini kurup çağdaşlıkla kucaklaşmış, kazandıkları sorgulama yeteneği sayesinde ülkede yaşanan çalkantılı dönemlere pabuç bırakmadan geleneksel çağdaş kültürümüzü 1980 öncesi yıllara kadar koruyabilmişlerdir.

Tüm dünyanın hayranlığını kazanan anlı şanlı varoluş mücadelemizin öcünü almak isteyen bir takım yapılar 50 yıl önce çirkin bir oyun kurgulamış, toplumumuzun bir kısmını mağdur göstererek güzel Cumhuriyetimizi adaletsiz konuma düşürmüşlerdir. Şimdi kuruluş yıllarındaki kararlılık içerisinde tekrar el ele verip toplumumuzu Cumhuriyet değerleri ile buluşturmalı, sanat adıyla toplumsal duyarlılıklarımızı körelten şeylerden, toplumsal barışımızı zedeleyen yapılardan uzak durup “Cumhuriyetimizin 100. yılını” yurdun dört bir yanında Atatürk ve vatan sevgisiyle birbirimizi uygarca kucaklayarak coşku içerisinde kutlamalıyız.

ERDEN BİLGEN

TROMPET SOLİSTİ