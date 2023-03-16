'Parantez Kızlar' bu hafta sonu İstanbul'da

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:04

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:04

Türkiye’den ve Avrupa’dan çok sayıda sanatçının eseri 18-19 Mart tarihlerinde 'Premier İstanbul' sergisi ile Avantgarde Collection Levent’de yer alacak.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen sanatçıların eserleri ile Türk sanat koleksiyonerlerini buluşturmak üzere tasarlanan projede, ressam Ülker Pınarbaşı’nın 'Parantez Kızlar'ı bu kez dans serisiyle görücüye çıkıyor.

Gazete ve televizyonlarda uzun yıllar habercilik yapan, daha sonra resime başlayan Ülker Pınarbaşı, hayatın tüm renklerini içinde barındıran eserlere imza atıyor.

"NEŞELERİNİ HİÇ KAYBETMEDİ"



Pınarbaşı, farklı kentlerde daha önce görücüye çıkardığı 'Parantez Kızlar' için, “Haber toplantılarında çeşitlenen Parantez Kızlar zamanla, büyüdüler, serpildiler ve renklendiler. Yaşam ne kadar acı, hüzün ve sıkıntıyla dolu olsa da, ‘Parantez Kızlar’ umutlarını, neşelerini hiç kaybetmedi” dedi.

Parantez Kızlar’ın yer alacağı Art Gallery 1881 sergisinin yapımcılığını Burcu Çığır ve Cenk Çığır, yönetmenliğini ise Belgrad Sumart Derneği Kurucu Başkanı Jelena Simic (MSc) ve Program Direktörü Profesör Nenad Peric üstleniyor.

Premier, 18-19 Mart tarihlerinde Avantgarde Collection Levent'de sizleri bekliyor.