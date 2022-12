Parlayan Yıldızlar artık İş Kuleleri’nde

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Serinin ilk konserinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı İrem Dekeli sınıfı vurmalı çalgılar öğrencileri Eren Binici ile Erkin Can izleyici ve seçici kurul karşısına çıktı. Anne ve babası piyanist olan 2005 doğumlu Erkin Can, 2015 yılında Prof. Emre Ünlenen’in gitar sınıfına kabul edildi ve 2016 yılında, vurmalı çalgılar sınıfına geçiş yaptı. Konserde M. Glentworth, C. Cangelosi, C. Z. Marjan ve K. Abe’nin eserlerini başarıyla seslendiren Erkin Can bir de bis yaparak alkışlandı.

Perküsyon eğitimine ilk önce Atalay Altınok ile başlayan 2006 doğumlu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın seçmelerini kazanarak orkestra ile çalmaya hak kazanmış olan Eren Binici konserde, N. Rosauro, D. Friedman, E. Novotney, G. Koshinski, E. Sammut’un eserlerini seslendirdi. Aynı eğitmende yetişen iki genç yıldız eserleri başarıyla yorumladılar.

KONSERLER ÜCRETSİZ

İş Kuleler salonunda ücretsiz devam edecek bu seri konserlere katılmak için [email protected] e-posta adresinden yer ayırtılması isteniyor. Ancak önceki konser mekânı Milli Reasürans salonundan büyük olması sayesinde gelenler geri çevrilmiyor.