Celine Song'un ilk uzun metrajlı filmi: 'Past Lives'ın romantik büyüsü... Film vizyonda!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 00:00

Koreli-Kanadalı dram yazarı ve film yapımcısı Celine Song'un duygusal derinlikteki ilk uzun metrajlı filmi, izleyiciyi yıllar sonra bir araya gelen iki insanın içsel yolculuğuna davet ediyor. "Past Lives" hem hassas ve sofistike, hem de sade ve doğrudan bir anlatıyla izleyicileri etkileyici bir serüvene sürüklüyor.

Film, 18 aylık bir ilişkinin ardından yıllar sonra karşılaşan iki karakterin hayatlarını mercek altına alıyor. Celine Song'un ilk uzun metrajlı filmi olmasına rağmen, eserin derinliği ve duygusal yoğunluğu izleyenleri etkileyici bir şekilde sarıyor. Richard Linklater, Noah Baumbach ve Greta Gerwig'in eserleriyle kıyaslanan film, bu büyük isimlerle aynı lige çıkıyor, hatta bir adım öne geçiyor.

"Past Lives" kayıp aşkın, çocukluk aşkının, ve dijital medyanın geçmişe sunduğu acı verici erişimin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda göçmenlik deneyimine odaklanan film, geçmişle gelecek arasında kalan bir kimlik bunalımını da işliyor. Bu bakımdan, Oscar ödüllü "Everything Everywhere All at Once" ile benzerlik taşısa da, "Past Lives" daha gerçekçi ve etkileyici bir bakış sunuyor.

Film, New York'ta bir barda içki içen üç karakterle başlıyor ve ardından 1990'ların sonlarına veya 2000'lerin başlarına, Seul'e bir yolculuk yapıyor. Na-young ve Hae-sung'un çocukluk aşkını konu alan bu flashback, rekabetin gölgesinde kırılan kalpleri ve ayrılığın acısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Daha sonra, ikilinin 20'li yaşlarına atlayan film, Na-young'un (Greta Lee) New York'ta yükselen bir edebiyat yıldızı olarak karşımıza çıkmasını sağlıyor. Hae-sung (Teo Yoo) ise Seul'de askerlik yaparken, ikili Facebook ve Skype üzerinden iletişim kurarak geçmişle hesaplaşmaya başlıyor. Zamanla, romantik bir potansiyel ortaya çıkıyor ve izleyiciler, bu ikilinin bir araya gelip gelmeyeceği konusundaki merak içinde sürükleniyor.

"Past Lives" aşkın, kimliklerin ve pişmanlıkların karmaşık örgüsünü dokuyarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Celine Song'un yönetmenlik koltuğundaki yeteneği ve hikayenin derinliği, filmi romantizm ve gerçekçilik arasında dengeli bir şekilde sürükleyici kılıyor. İzleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaran bu film, seyircinin belleğinde uzun süre kalacak gibi görünüyor.

İşte filmin fargmanı...