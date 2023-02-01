Paterson filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:33

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:33

Paterson, Jim Jarmusch tarafından yazılan ve yönetilen 2016 yapımı bir drama filmidir.



PATERSON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paterson, rutin bir şekilde hayatını sürdüren basit bir otobüs şöförüdür. Tüm gün otobüsüyle şehri turlar, iş çıkışında köpeğini gezdirir, her akşam aynı bara gider. Tüm bu rutin içerisinde de basit ama etkileyici şiirler yazar. Sevgilisi Laura ise hayatına renk katmak için farklı uğraşlar edinen, girişimci bir kadındır. İkisi çok farklı karakterlere sahip olsalarda çok mutlu bir hayat sürerler.

PATERSON FİLMİNİN OYUNCULARI

Adam Driver

Gülşifte Ferahani

William Jackson Harper

Chasten Harmon

Barry Shabaka Henley

Rizwan Manji

Kara Hayward

Jared Gilman

Method Man

Masatoshi Nagase