Paterson filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Ödüllü yönetmen Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğuna oturduğu film, Rutin bir hayat süren otobüs şoförü Paterson ile onun girişimci ve çok renkli bir karaktere sahip olan kız arkadaşı Laura’nın ilişkilerini konu ediniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:33
Paterson filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Paterson, Jim Jarmusch tarafından yazılan ve yönetilen 2016 yapımı bir drama filmidir. 

PATERSON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paterson, rutin bir şekilde hayatını sürdüren basit bir otobüs şöförüdür. Tüm gün otobüsüyle şehri turlar, iş çıkışında köpeğini gezdirir, her akşam aynı bara gider. Tüm bu rutin içerisinde de basit ama etkileyici şiirler yazar. Sevgilisi Laura ise hayatına renk katmak için farklı uğraşlar edinen, girişimci bir kadındır. İkisi çok farklı karakterlere sahip olsalarda çok mutlu bir hayat sürerler.

PATERSON FİLMİNİN OYUNCULARI

Adam Driver

Gülşifte Ferahani 

William Jackson Harper 

Chasten Harmon 

Barry Shabaka Henley

Rizwan Manji 

Kara Hayward

Jared Gilman 

Method Man 

Masatoshi Nagase 


Paterson Film Sinema

İlgili Haberler

Danny Collins filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Danny Collins filminin IMDb puanı kaç?

Danny Collins filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Danny Collins filminin IMDb puanı kaç?
Forrester'ı Bulmak filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı kaç?

Forrester'ı Bulmak filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı kaç?
Kazanma sanatı (Moneyball) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Kazanma sanatı (Moneyball) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler