Paterson filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Ödüllü yönetmen Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğuna oturduğu film, Rutin bir hayat süren otobüs şoförü Paterson ile onun girişimci ve çok renkli bir karaktere sahip olan kız arkadaşı Laura’nın ilişkilerini konu ediniyor.
Paterson, Jim Jarmusch tarafından yazılan ve yönetilen 2016 yapımı bir drama filmidir.
PATERSON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Paterson, rutin bir şekilde hayatını sürdüren basit bir otobüs şöförüdür. Tüm gün otobüsüyle şehri turlar, iş çıkışında köpeğini gezdirir, her akşam aynı bara gider. Tüm bu rutin içerisinde de basit ama etkileyici şiirler yazar. Sevgilisi Laura ise hayatına renk katmak için farklı uğraşlar edinen, girişimci bir kadındır. İkisi çok farklı karakterlere sahip olsalarda çok mutlu bir hayat sürerler.
PATERSON FİLMİNİN OYUNCULARI
Adam Driver
Gülşifte Ferahani
William Jackson Harper
Chasten Harmon
Barry Shabaka Henley
Rizwan Manji
Kara Hayward
Jared Gilman
Method Man
Masatoshi Nagase
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