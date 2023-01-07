'Patron Mutlu Son İstiyor' filminin konusu nedir, oyuncuları kim? 'Patron Mutlu Son İstiyor' filmi nerede çekildi?
2014 yılında vizyona giren ‘Patron Mutlu Son İstiyor' filmi tv ekranında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. 'Patron Mutlu Son İstiyor' filminin konusu nedir, oyuncuları kim? 'Patron Mutlu Son İstiyor' filmi nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü’nün oturduğu ‘Patron Mutlu Son İstiyor’ filminin senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı.
‘PATRON MUTLU SON İSTİYOR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.
‘PATRON MUTLU SON İSTİYOR' FİLMİNİN OYUCULARI KİM?
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu
Murat Başoğlu - Faruk Erkek
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - Saba Tümer
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi
PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?
Patron Mutlu Son İstiyor filmi Ürgüp/ Kapadokya'da çekildi.
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