'Patron Mutlu Son İstiyor' filminin konusu nedir, oyuncuları kim? 'Patron Mutlu Son İstiyor' filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:13

Güncelleme: 07.01.2023 - 11:13

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü’nün oturduğu ‘Patron Mutlu Son İstiyor’ filminin senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı.

‘PATRON MUTLU SON İSTİYOR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

‘PATRON MUTLU SON İSTİYOR' FİLMİNİN OYUCULARI KİM?

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu

Murat Başoğlu - Faruk Erkek

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - Saba Tümer

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi

PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi Ürgüp/ Kapadokya'da çekildi.



