TV yayın akışı 7 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2023 Cumartesi, 10:59
<p>Hafta sonuna başladığımız cumatesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Berlin Kaplanı</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna başladığımız cumatesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Berlin Kaplanı

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Gırgıriye</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Köpek Balığı İstilası 5</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 5

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Çöp Adam</p> <p>14:00 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Patron Mutlu Son İstiyor</p> <p>22:30 Hayat Öpücüğü</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:30 Hayat Öpücüğü

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Emine</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Arabesk</p> <p>16:30 Öyle Olsun</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Emine

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arabesk

16:30 Öyle Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Sfırıncı Gün</p> <p>15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Sfırıncı Gün

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:00 Adını Sen Koy</p> <p>07:10 Ege'nin Hamsisi</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>12:25 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:40 Teşkilat</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi </p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:10 Ege'nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12:25 Yürek Çıkmazı

15:40 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Çakallarla Dans</p> <p>12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:30  Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans

12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30  Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI  </h3> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 İyilik</p> <p>16:00 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Orta Direk Şaban</p> <p>21:45 Hababm Sınıfı Askerde</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI  

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban

21:45 Hababm Sınıfı Askerde

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