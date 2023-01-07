TV yayın akışı 7 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumatesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Berlin Kaplanı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası 5
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:30 Hayat Öpücüğü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Emine
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk
16:30 Öyle Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:10 Ege'nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:25 Yürek Çıkmazı
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çakallarla Dans
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban
21:45 Hababm Sınıfı Askerde
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