Timothée Chalamet'in başrolünde olduğu 'Wonka'dan heyecan verici bir fragman...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 23:45

Güncelleme: 13.10.2023 - 23:45

Warner Bros'un, Roald Dahl'ın klasik çocuk kitabı "Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası"nı temel alan "Wonka" filmi için heyecan verici bir fragman yayımladı. Timothée Chalamet, mucit Willy Wonka rolünü üstleniyor ve dahi çikolatacı olarak insanlığı lezzetli çikolata bon bonlarla tanıştırmak istiyor.

Fragmanda Chalamet, "Sanırım dünyayı değiştirmenin zamanı geldi" diyor. Film, genç Willy Wonka'nın hikayesini anlatıyor ve onu bir çikolata karteli ile mücadele ederken izliyoruz. Ayrıca Hugh Grant'in Oompa Loompa karakteri de fragmanda dikkat çekiyor.

Filmde Timothée Chalamet'in müzikal numaraları, dev bir çikolata çeşmesinde dans etmek ve çikolata yapımını durdurmaya çalışan kartellere karşı koymak gibi sahneleri içeriyor. Warner Bros, filmin Willy Wonka'nın ünlü çikolatanın yaratıcısı olmadan önceki genç mucidin hayal gücünün güçlü başlangıcını anlattığını belirtiyor.

Wonka'nın oyuncu kadrosunda Calah Lane, Natasha Rothwell, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Rowan Atkinson ve Oscar ödüllü Olivia Colman gibi önemli isimler de yer alıyor. Senaryo Simon Farnaby ve Paul King tarafından yazıldı, yapımcılığını ise David Heyman, Luke Kelly ve Alexandra Derbyshire üstlendi.

"Wonka," 6 Aralık 2023 tarihinden itibaren gösterime girecek. Roald Dahl'ın efsanevi hikayesinin bu yeni yorumu büyük bir merakla bekleniyor.