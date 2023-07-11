Timothée Chalamet başrollü Wonka filmine geri sayım başladı!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:12

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:12

Wonka filminin yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Senaristliğini Paul King, Roald Dahl, Simon Farnaby, Simon Rich ve Jeff Nathanson üstleniyor. Peki, Wonka filminin konusu ne, oyuncuları kim? Wonka filmi ne zaman vizyona girecek?

WONKA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan film, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.

WONKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timothée Chalamet - Willy Wonka

Rowan Atkinson

Hugh Grant

Ryan Gosling

Matt Lucas

Mathew Baynton

Olivia Colman

Freya Parker

Sally Hawkins

Keegan Michael Key

Natasha Rothwell

Tom Davis

Simon Farnaby

Calah Lane

Colin O'Brien

Pierre Bergman

Ellie White

Murray McArthur

Paterson Joseph

Jim Carter

Rakhee Thakrar

Kobna Holdbrook-Smith

Grant Crookes

Lee Bridgman

Rich Fulcher

Giorgio Spiegelfeld

Jag Patel

Tracy Ifeachor

Rufus Jones

Justin Edwards

Alfredo Tavares

Catherine Millsom

Misa Koide

WONKA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Wonka filmi 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.