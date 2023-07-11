Timothée Chalamet başrollü Wonka filmine geri sayım başladı!
Wonka filmi kısa süre beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak. Wonka filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Wonka filminin konusu ne? Wonka filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Wonka filminin yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Senaristliğini Paul King, Roald Dahl, Simon Farnaby, Simon Rich ve Jeff Nathanson üstleniyor. Peki, Wonka filminin konusu ne, oyuncuları kim? Wonka filmi ne zaman vizyona girecek?
WONKA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan film, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.
WONKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Timothée Chalamet - Willy Wonka
Rowan Atkinson
Hugh Grant
Ryan Gosling
Matt Lucas
Mathew Baynton
Olivia Colman
Freya Parker
Sally Hawkins
Keegan Michael Key
Natasha Rothwell
Tom Davis
Simon Farnaby
Calah Lane
Colin O'Brien
Pierre Bergman
Ellie White
Murray McArthur
Paterson Joseph
Jim Carter
Rakhee Thakrar
Kobna Holdbrook-Smith
Grant Crookes
Lee Bridgman
Rich Fulcher
Giorgio Spiegelfeld
Jag Patel
Tracy Ifeachor
Rufus Jones
Justin Edwards
Alfredo Tavares
Catherine Millsom
Misa Koide
WONKA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Wonka filmi 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.
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