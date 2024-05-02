'Payidar' İstanbul izleyicisi ile buluştu: Kadıköy'de sanat rüzgarları esti...

Yayınlanma: 02.05.2024 - 21:04

Güncelleme: 02.05.2024 - 21:05

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, "Payidar" adlı eseri İstanbul'daki sanatseverlerle buluşturdu. Bürge Kayacan'ın koreografi ve rejisiyle sahneye taşınan bu eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müziklerinin eşlik ettiği "Payidar", Yunan mitolojisindeki Eros ve Thanatos'un ilişkisini merkeze alıyor. İyilik ve yaşam ile ölümü temsil eden bu iki karakterin, galip gelme çabasından ziyade bir denge arayışını dansla aktarıyor. Eserde, yaşam ve ölümün bedensel bir anlatımla seyirciyle buluşması amaçlanmış. Kostüm ve dekorasyonun sade tutulmasıyla insanın ön plana çıkarıldığı eser, dansın gücüyle derin bir deneyim sunuyor.

Almina Ayyıldız, Asya Canbulat, Beste Üstün, Deniz Uzuner, Gülşah Bakır, İlke Sayıner, Sevgül Eylül Atak, Atahan Tepe, Burak Kayıhan, Eren Çelebi Kutlu, Hakan Özenalp, Mert Bozkurt, Özkan Gültekin, Şuayip Efe Uzun, Sercenk Yücel ve Mustafa Özçelik'in dans ettiği eserin sahne tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Bülent Arslan ve Barış Karataş üstlendi.