Pedro Pascal paylaştı: 'Fantastik Dörtlü' ekibi bir arada

"Fantastic Dörtlü" filminde Mr. Fantastic rolünü üstlenecek olan Pedro Pascal, sosyal medya hesabından bir araya gelen Fantastik Dörtlü ekibini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:25
Pedro Pascal paylaştı: 'Fantastik Dörtlü' ekibi bir arada
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Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü ekibi bir araya geldi. Pedro Pascal fotoğrafı, "birlikte ilk görevimiz" ifadeleriyle paylaştı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, "Fantastic Dörtlü"de Reed Richards/Mr. Fantastic rolünü üstlenecek olan Pedro Pascal'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta; Sue Storm/The Invisible Woman rolündeki Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolündeki Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolündeki Ebon Moss-Bachrach yer alıyor

Senaryosunu Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini "WandaVision"ın yönetmeni Matt Shakman üstleniyor.

"Fantastic Four" 25 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak.


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