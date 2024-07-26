Pedro Pascal paylaştı: 'Fantastik Dörtlü' ekibi bir arada

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:25

Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü ekibi bir araya geldi. Pedro Pascal fotoğrafı, "birlikte ilk görevimiz" ifadeleriyle paylaştı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, "Fantastic Dörtlü"de Reed Richards/Mr. Fantastic rolünü üstlenecek olan Pedro Pascal'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta; Sue Storm/The Invisible Woman rolündeki Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolündeki Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolündeki Ebon Moss-Bachrach yer alıyor



Senaryosunu Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini "WandaVision"ın yönetmeni Matt Shakman üstleniyor.

"Fantastic Four" 25 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak.