Pedro Pascal paylaştı: 'Fantastik Dörtlü' ekibi bir arada
"Fantastic Dörtlü" filminde Mr. Fantastic rolünü üstlenecek olan Pedro Pascal, sosyal medya hesabından bir araya gelen Fantastik Dörtlü ekibini paylaştı.
Marvel Stüdyoları'nın yeni Fantastik Dörtlü ekibi bir araya geldi. Pedro Pascal fotoğrafı, "birlikte ilk görevimiz" ifadeleriyle paylaştı.
Beyazperde'nin aktardığına göre, "Fantastic Dörtlü"de Reed Richards/Mr. Fantastic rolünü üstlenecek olan Pedro Pascal'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta; Sue Storm/The Invisible Woman rolündeki Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolündeki Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolündeki Ebon Moss-Bachrach yer alıyor
Senaryosunu Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer'ın yazdığı filmin yönetmenliğini "WandaVision"ın yönetmeni Matt Shakman üstleniyor.
"Fantastic Four" 25 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak.
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