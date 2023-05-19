Pembe Panter'in başrolü için Eddie Murphy ile görüşülüyor

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:31

Jeff Fowler tarafından yönetilecek yeni bir Pembe Panter filminin bu yıl içinde gelmesi planlanıyor. Müfettiş Clouseau rolünü üstlenmesi amacıyla tecrübeli oyuncu Eddie Murphy ile görüşmeler yapılıyor.

Murphy, en son Jonah Hill ve Julia-Louis Dreyfus ile birlikte Netflix'in “You People” filminde izleyici karşısına çıktı. Aktörün sıradaki projeleri arasında ise Amazon'un komedi filmi "Candy Candy Lane", Beverly Hills Cop serisinin dördüncü filmi "Beverly Hills Cop: Axel Foley", ve soygun komedisi "The Package" var.

PEMBE PANTER SERİSİ

Dokuz orijinal Pembe Panter filmi 1964 ve 1993 yılları arasında yayımlanmıştı fakat Jacques Clouseau karakteriyle özdeşleşen Peter Sellers'ın altıncı filmin ardından yaşamını yitirmesi ile serinin devam filmlerinde beceriksiz polis memuru karakterine hayat veren isim Steve Martin oldu.