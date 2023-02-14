PEN Türkiye: 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nü kutlayamıyoruz

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:37

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:37

PEN Türkiye, 14 Şubat Dünya öykü günü için paylaştığı mesajında depremin yarattığı yıkıma dikkat çekti. PEN Türkiye "14 Şubat Dünya Öykü Gününü kutlayamıyoruz" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

14 Şubat Dünya Öykü Gününü kutlayamıyoruz!

Sait Faik’in “Bir insanı sevmekle başlar her şey” sözüyle başlamıştı 14 Şubat Dünya Öykü Günü. Bu yıl kutlayamıyoruz. Bir insanı sevseydik, onun yaşadığı evi de severdik, evi sevseydik bulunduğu şehri de severdik, şehri sevseydik ülkeyi de severdik! Biz meğer bir insanı sevmiyormuşuz, evlerimizi, şehirlerimizi, ülkemizi sevmiyormuşuz!

Öyküyü sevdiğimize ve 14 Şubat’ı Dünya Öykü Günü olarak kutladığımıza kim inanır?

İnandığımız gün kutlayacağız.