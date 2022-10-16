PEN Yazarlar Derneği'nden 'sansür yasası' açıklaması: 'Bir darbe daha'

16 Ekim 2022 Pazar, 02:00

“Bu yasa sadece yazarları, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını değil tüm toplumu etkiliyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“PEN Türkiye Yazarlar Derneği olarak, ilk günden beri bu yasanın düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef aldığının bilincindeyiz. Bugüne dek çeşitli yazar ve yayın kurumlarıyla bir araya gelip bu yasanın çıkmaması için sesimizi yükselttik. Bu yasa ile insanın anayasal hakkı olan temel hak ve özgürlüklerine düpedüz el konulmak istendiğini; insanlar arasında serbestçe iletişim kurma ve konuşma özgürlüklerinin engellendiğinin, hakikatin gizlenmesi için bir kılıf icat edildiğinin farkındayız. PEN’in amacı edebiyatı yüceltmek kadar düşünce ve ifade özgürlüğünü de korumaktır. Çünkü hem edebiyat hem de toplum, ancak ve ancak düşüncesi özgür, sözü özgür ortamlarda gelişebilir.”



