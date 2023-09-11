Perili Köşk ekimde Disney+'ta!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:49

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:49

Disney'in ikonik Disney Park yolculuğunun son film uyarlaması "korku ve ruhu olan bir hayalet hikayesi" 28 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona girmişti.

Justin Simien'ın yönetmenliğini üstlendiği Perili Köşk, "Genç izleyicilere ölümden sonraki yaşam hakkında beklenmedik derecede sağlam bir iş çıkaran, filmin uygun şekilde ürkütücü geçit-korku hırslarını çivileyen duygusal bir hayalet hikayesi."

Box Office Mojo'ya göre, Perili Köşk Kuzey Amerika'da 24,08 milyon dolar hasılatla açıldı ve dünya çapında ise 101,29 milyon dolar hasılat elde etti.

Disney ayrıca Perili Köşk için LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito ve Chase Dillon gibi birçok yıldızın yer aldığı yeni bir poster paylaştı.

PERİLİ KÖŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Perili Köşk, yeni taşındıkları evde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir anne ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Oğlu ile birlikte yaşayan bekar bir anne olan Gabbie, ürkütücü bir malikane satın alır. Oğlu ile birlirkte yeni evlerine yerleşen Gabbie, çok geçmeden yaşadıkların yerin hayaletler ve hortlaklar tarafından mesken tutulduğunu keşfeder. Gabie, davetsiz misafirlerini evden kovmak için bir tur rehberi, bir medyum, bir rahip ve bir tarihçiden yardım ister.

PERİLİ KÖŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lakeith Stanfield - Ben Matthias

Rosario Dawson - Gabbie

Owen Wilson - Peder Kent

Tiffany Haddish - Harriet

Danny DeVito - Bruce Davis

Jamie Lee Curtis - Madam Leota

Chase Wesley Dillon - Travis

Jared Leto - Crump / Hatbox