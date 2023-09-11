Perili Köşk ekimde Disney+'ta!
Disney Park'ın ikonik yolculuğunun son film uyarlaması çok yakında Disney+'a geliyor. Perili Köşk (Haunted Mansion) 4 Ekim 2023'te Disney+'ta yerini alacak.
Disney'in ikonik Disney Park yolculuğunun son film uyarlaması "korku ve ruhu olan bir hayalet hikayesi" 28 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona girmişti.
Justin Simien'ın yönetmenliğini üstlendiği Perili Köşk, "Genç izleyicilere ölümden sonraki yaşam hakkında beklenmedik derecede sağlam bir iş çıkaran, filmin uygun şekilde ürkütücü geçit-korku hırslarını çivileyen duygusal bir hayalet hikayesi."
Box Office Mojo'ya göre, Perili Köşk Kuzey Amerika'da 24,08 milyon dolar hasılatla açıldı ve dünya çapında ise 101,29 milyon dolar hasılat elde etti.
Disney ayrıca Perili Köşk için LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito ve Chase Dillon gibi birçok yıldızın yer aldığı yeni bir poster paylaştı.
PERİLİ KÖŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
Perili Köşk, yeni taşındıkları evde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir anne ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Oğlu ile birlikte yaşayan bekar bir anne olan Gabbie, ürkütücü bir malikane satın alır. Oğlu ile birlirkte yeni evlerine yerleşen Gabbie, çok geçmeden yaşadıkların yerin hayaletler ve hortlaklar tarafından mesken tutulduğunu keşfeder. Gabie, davetsiz misafirlerini evden kovmak için bir tur rehberi, bir medyum, bir rahip ve bir tarihçiden yardım ister.
PERİLİ KÖŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lakeith Stanfield - Ben Matthias
Rosario Dawson - Gabbie
Owen Wilson - Peder Kent
Tiffany Haddish - Harriet
Danny DeVito - Bruce Davis
Jamie Lee Curtis - Madam Leota
Chase Wesley Dillon - Travis
Jared Leto - Crump / Hatbox
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