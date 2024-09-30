Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtı, restorasyon çalışmalarının ardından 5 ayda 5 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, antik eserleri görmek için bölgeye akın ediyor.

Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:15

Restorasyon çalışmalarının ardından Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtını 5 bin kişi ziyaret etti.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, eserlerin 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilk kez ziyarete açıldığını hatırlattı.

Eserlerin yaklaşık 5 ayda 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Alkan, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle bu kabartmaları bizlere soruyorlardı ve görmek istediklerini söylüyorlardı. Yaptığımız istatistikler sonucunda 5 bin kişi bu alanı görmeye geldi. Daha fazla ziyaretçiyi Perre Antik Kenti'ne eserleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Parlak ise Perre Antik Kenti'ni gezmeye geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

KÖYLÜLER BULMUŞTU

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı stelleri bulmuştu. Eserler, bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle askeri helikopterle bulunduğu alandan taşınmıştı.


Etiketler: #Perre Antik Kenti

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