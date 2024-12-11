Piyanist Mihaly Misi Boros Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor

Macaristan genç piyanistler kuşağının adından en çok söz ettiren piyano virtüözlerinden Mihaly Misi Boros, Türkiye’de konser verecek

Piyanist Mihaly Misi Boros Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:58

“Kapanış Konseri”nde Macaristan genç piyanistler kuşağının adından en çok söz ettiren piyano virtüözlerinden  Mihaly Misi Boros Türkiye’de vereceği ilk solo piyano resitalinde klasik müzikseverlerle buluşuyor.  

16 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek “Liszt’in Muhteşem Diyarları” isimli konserde Misi Boros Liszt’in çok sevilen virtüöz parçalarının yanı sıra  romantizmin sembol bestecileri Chopin ve Schumann’ın eserlerini de yorumlayacak. 


Etiketler: #piyanist #piyano

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