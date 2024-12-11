Piyanist Mihaly Misi Boros Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor
Macaristan genç piyanistler kuşağının adından en çok söz ettiren piyano virtüözlerinden Mihaly Misi Boros, Türkiye’de konser verecek
“Kapanış Konseri”nde Macaristan genç piyanistler kuşağının adından en çok söz ettiren piyano virtüözlerinden Mihaly Misi Boros Türkiye’de vereceği ilk solo piyano resitalinde klasik müzikseverlerle buluşuyor.
16 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek “Liszt’in Muhteşem Diyarları” isimli konserde Misi Boros Liszt’in çok sevilen virtüöz parçalarının yanı sıra romantizmin sembol bestecileri Chopin ve Schumann’ın eserlerini de yorumlayacak.
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