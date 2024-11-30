Piyano Festivali nostalji tramvayına taşındı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:49

Güncelleme: 30.11.2024 - 15:49

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, şehir etkinlikleriyle başladı. Festival kapsamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayında konser verdi.

TRAMVAYDA ÜNLÜ BESTEKARLARIN ESERLERİ YORUMLANDI

6-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri nostalji tramvayına yerleştirilen piyanoda ünlü bestekarların eserlerini çaldı. Yolcular, tramvayda gerçekleştirilen bu sıra dışı konseri ilgiyle takip etti.

"ANTALYA'YI TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Etkinlikte piyano çalan konservatuvar öğrencileri duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

Şerife Roza Sağlam (10 yaşında): "Piyano çalarken çok mutlu oluyorum. Bu etkinlikte yer aldığım için heyecanlıyım, halk tarafından izlenmek gurur verici."

Mehmet Deniz Sağlam (12 yaşında): "4 yıldır piyano çalıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Piyano çalmak insanı rahatlatıyor."

Sündüz Su Efe (16 yaşında): "Festivale dünyaca ünlü piyanistler geliyor. Biz de genç yetenekler olarak Antalya'yı temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Halkın takdirini kazanmak bizi heyecanlandırıyor."

TRAMVAY KONSERLERİ DEVAM EDECEK

6 Aralık Cuma günü sanatçı Karsu’nun performansı ile başlayacak olan festival öncesinde, konservatuvar öğrencileri 1 Aralık Pazar günü 12.00-14.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında nostalji tramvayında konser vermeye devam edecek.