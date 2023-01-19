Pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı film oluyor
'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Black or White' gibi sayısız şarkıya imza atan 'Popun kralı' unvanlı şarkıcı Michael Jackson'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Biyografi türü film için bu sene çalışmaların başlayacağı duyuruldu.
ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin 2023 yılı içinde başlanacağı açıklandı.
Filmin yönetmen koltuğuna İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua'nın oturacağı duyuruldu.
BİLİNMEYEN YANLARI YANSITILACAK
NTV'de yer alan habere göre filmin yapımcılığını üstlenen eğlence şirketi Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin 2009’da hayatını kaybeden ünlü şarkıcının daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı.
Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz açıklanmadı.
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