Pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:37

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:37

ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin 2023 yılı içinde başlanacağı açıklandı.

Filmin yönetmen koltuğuna İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua'nın oturacağı duyuruldu.

BİLİNMEYEN YANLARI YANSITILACAK

NTV'de yer alan habere göre filmin yapımcılığını üstlenen eğlence şirketi Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin 2009’da hayatını kaybeden ünlü şarkıcının daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı.

Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz açıklanmadı.