Prag ve Berlin konserleri TUGFO topluluğunun özgüvenini yükseltti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu, Sevda Cenap And Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), sanat yönetmenleri şef Cem Mansur yönetiminde 5 - 16 Ağustos tarihleri arasında Türkiye, Çekya ve Almanya’da toplam yedi konser verdi. TUGFO, turneyi özgüven ve deneyim kazanarak tamamladı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Berlin’deki konsere gelerek TUGFO’ya verdiği önemi gösterdi. “Müthişsiniz” diyerek duyduğu gururu ifade etti.

TUGFO, Çek Filarmoni’nin daimi sahnesi Rudolfinum’un Dvovák salonunda başlayan yurtdışı konserlerini Berlin Filarmoni’nin görkemli salonu Konzerthaus’ta noktaladı. Bu iki ünlü orkestranın seyircisi karşısında Çaykovski, Fauré, Schumann’ın eserleri ile Evrim Demirel’in TUGFO için bestelediği “Osmanlı Minyatürleri 2”yi başarıyla seslendirdi. Turnenin solisti çellist Poyraz Baltacıgil’in orkestra eşliğinde çaldığı Çaykovski, “Rococo Çeşitlemeleri” ayakta alkışlandı.

Projenin öncelikli amacı konservatuvarlardan seçilen gençlere orkestra müzisyeni olmanın gerektirdiği her alanda eğitim vermek olduğu için TUGFO, Almanya’nın Altenburger Müzik Festivali’ne katıldı. Altenburg şatosunun balo salonunda çaldı. Dresden’in bombalanmış ve sonra restore edilerek sanat merkezine dönüştürülmüş kilisesi St. Pauli Ruine’de konser verdi. Alkışlar, dört konserde de hem solist hem de orkestra bis yapmadan dinmedi.

(Prag Rudolfinum’un Dvovák salonu.)



SEYİRCİYLE BÜTÜNLEŞME

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser veren Baltacıgil, solo kariyerindeki bu ilk turneyi şu sözlerle değerlendirdi; “Benim için çok heyecan verici oldu. Seyirci de bir şey hissediyor ve çalarken onu yanınıza alıyorsunuz. Bütün salonlarda özellikle de Berlin’de bunu en doruk noktasında hissettim. Turne boyunca orkestra, seyirci, salon kalitesiyle hiç bitmesini istemediğim harika bir müzik ortamı vardı. Cem Mansur’a davet ettiği için çok teşekkür ederim. Güler Sabancı’nın Berlin’e gelerek TUGFO projesinin sadece arkasında değil yanında olduğunu göstermesi çok önemliydi.”

TURNE İÇİN ÖZEL BESTE

Besteci Evrim Demirel ise Cem Mansur’un pes etmeden kararlılıkla sürdürdüğü bu umut verici projede ikinci kez yer almanın büyük ödül olduğunu ifade etti. Demirel, “Doğu ile Batı’yı buluşturan Osmanlı müziğini kaynak aldığım bu eserin ilkini 2004’te bestelemiş, Hollanda Genç Besteciler Yarışması’nda ikincilikle ödüllendirilmiştim. Cem Mansur 2022’de bu eserin devamını yazmamı isteyince hem ilk eserime hem de Avrupa estetiğini de etkilemiş olan Osmanlı müziğine yeniden baktım. Dolayısıyla bu eser geçmişin tekrar yeni bir yorumla hayata geçmesidir. TUGFO, 2010’daki ilk siparişi olan ‘Fasıl No. 1’ gibi bu eserimi de titizlikle çalışıp icra etti. Çok mutluyum” diyerek sanat için bu projenin önemini vurguladı.