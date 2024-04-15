'Yargı' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü paylaştığı fenomen dizi Yargı'ya sürpriz bir isim konuk oluyor.
"Yargı" dizisinin dün yayınlanan yeni bölümü yine büyük bir ilgiyle izlendi. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin 3. Bölüm Tüm Seyirciler’de 5.05 reytingle 2., AB sosyoekonomik statüde 5.82 reytingle 1. ve ABC1’de 6.23 reytingle 1. oldu. 95. Bölümde ekrana veda edecek olan dizide büyük finale doğru giderken yeni konuk oyuncular da hikâyeye renk katacak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Olcay Yusufoğlu da fenomen diziye konuk oluyor. "Yargı"nın 90 ve 91. Bölümde rol alacak olan Yusufoğlu "Yeliz" rolüne hayat verecek. Şüphe yaratacak olan başarılı oyuncunun önemli bir bağlantısı çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- CHP'den eylem çağrısı
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- CHP'den ilk açıklama!
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- İyi aşçı olan 4 burç: Bu burçların eli lezzetli
- İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama