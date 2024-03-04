Prof. Dr. Üstün Dökmen'den Edebiyat Buluşmaları'nda 'Edebiyatta Kadın' söyleşisi

Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 22:00

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Edebiyat Buluşmaları kapsamında "Edebiyatta Kadın" konusunu ele alacak. 7 Mart Perşembe günü İstanbul Armada Otel'de gerçekleşecek olan söyleşide, katılımcılar masallarda işlenen kadın karakterlerine odaklanma şansı bulacak. Üstün Dökmen, kendi romanlarında yer alan kadın tiplemeleriyle katılımcılara edebiyatta kadın figürlerinin derinliğini açıklayacak.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin psikoloji bölümü mezunu ve uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, edebiyat dünyasına kattığı önemli eserleriyle tanınıyor. Küçük Şeyler serisi ve Kelebekler ve İnsanlar kitapları, yazarın geniş kitlelere hitap eden ve derin psikolojik içeriklere sahip eserleri arasında bulunuyor.

Söyleşi, edebiyat tutkunlarına, kadın karakterlerin edebiyattaki önemine dair derinlemesine bir bakış sunacak. Üstün Dökmen'in kendi romanlarından örneklerle konuyu açıklaması, katılımcılara edebiyat dünyasında kadının rolü hakkında yeni perspektifler kazandıracak.