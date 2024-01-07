Gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamındaki konferansın konuğu Üstün Dökmen oldu

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Gazetemizin 100. yıldönümü kapsamında düzenlediği “Cumhuriyet Söyleşileri” dizisinin ilki önceki gün İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kültür Koleji Vakfı işbirliği ile yapıldı. Üniversitenin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik dizisinin ilk konuğu, yazarımız, psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen oldu.

Konferansın açılış konuşmalarını gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe yaptı.

“Cumhuriyet gazetesi olarak 100. yılımız. Bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırmak sorumluluğumuzu daha güçlü hissediyoruz” vurgusu yapan Esen şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda paydaşlarımız arasında üniversiteler önemli bir yere sahip. Cumhuriyet’in 100. yılı projemiz olan Cumhuriyet Söyleşileri dizimize de üniversitede başladık. Yıl boyunca Cumhuriyet gazetesinin alanlarında çok değerli köşe yazarlarını başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle buluşturacağız. Çeşitli sergilerle de sanatseverlere ulaşacağız.”

Rektör Prof. Dr. Yüksektepe ise Kültür Koleji Vakfı ve Kültür Üniversitesi için Cumhuriyet gazetesinin anlamının çok büyük olduğunu kaydetti.

‘CUMHURİYET’İN ARMAĞANI’

Prof. Dr. Üstün Dökmen ise “Simyadan Kimyaya Astronomiden Astrolojiye, Yaşama Tutunmak” başlıklı konferansta üniversite gençliği ile buluştu. Dökmen, Cumhuriyet kazanımları ve kız çocukları için eğitimin önemine ilişkin mesajlar verirken akılcı düşünce ve bilimsel yaklaşımın Cumhuriyetin armağanı olduğunun altını çizdi.

Batıl düşüncenin birey ve toplum düzenindeki etkilerini anlatan Prof. Dr. Dökmen, yaşama tutunmak için bilim, akıl ve duygu dengesinin de önemine dikkat çekti. Dökmen, “Yaşam kalitesi, hayatın akışında bireysel iyi oluş halinizi korumaktır. Bu bir lüks değildir. En zor zamanlarda bile bizi yaşama bağlayan rutinlerimizi koruyabilmeliyiz” diye konuştu.