Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 03.06.2023 - 16:06

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, yaşamını yitirdi. Toprak’ın ölüm haberini Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Alkan paylaşımında, “Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım. Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun” ifadelerini kullandı.

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Zafer Toprak 1946 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

ESERLERİ