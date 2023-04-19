Ramazan Bayramı'nda hangi müzeler açık olacak?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:29

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:29

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayıp, 23 Nisan'da sona erecek. Bu süre zarfında evden biraz daha uzaklaşmayı planlayan yurttaşlar gözlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya çevirdi. Bayram'ın ilk günü açık olması planlanan müzelerin yer aldığı listede, birçok şehirden yaklaşık 30 müze yer alıyor.

Ramazan Bayramı'na günler kala Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre Adıyaman, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denzili, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da yer alan müzeler kapılarını ziyaretçilere açacak. Peki bu müzeler hangileri?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK OLACAK?

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul Hisarlar Müzesi

İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknolojileri Tarihi Müzesi

İstanbul Havaalanı Müzesi

İstanbul Galata Kulesi Müzesi

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ MÜZELER AÇIK OLACAK?

Adıyaman

Nemrut Örenyeri

Antalya

Antalya Aspendos Örenyeri

Antalya Patara Örenyeri

Antalya Olympos Örenyeri

Antalya Side Müzesi

Antalya Side Tiyatrosu

Aydın

Aydın Afrodisyas Müzesi ve Örenyeri

Çanakkale

Çanakkale Troia Müzesi ve Örenyeri

Çanakkale Assos Örenyeri

Denizli

Denizli Laodikeia Örenyeri

Hierapolis Örenyeri

İzmir

İzmir Efes Müzesi ve Örenyeri

Mersin

Mersin Silifke Cennet Cehennem Örenyeri

Muğla

Muğla Sedir Adası Örenyeri