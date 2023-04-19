Ramazan Bayramı'nda hangi müzeler açık olacak?
Ramazan Bayramı'na günler kala Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre 30'a yakın müze açık olacak. Peki bu müzeler hangileri?
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayıp, 23 Nisan'da sona erecek. Bu süre zarfında evden biraz daha uzaklaşmayı planlayan yurttaşlar gözlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya çevirdi. Bayram'ın ilk günü açık olması planlanan müzelerin yer aldığı listede, birçok şehirden yaklaşık 30 müze yer alıyor.
Ramazan Bayramı'na günler kala Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre Adıyaman, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denzili, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da yer alan müzeler kapılarını ziyaretçilere açacak. Peki bu müzeler hangileri?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK OLACAK?
İstanbul Arkeoloji Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İstanbul Hisarlar Müzesi
İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi
İstanbul İslam Bilim ve Teknolojileri Tarihi Müzesi
İstanbul Havaalanı Müzesi
İstanbul Galata Kulesi Müzesi
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ MÜZELER AÇIK OLACAK?
Adıyaman
Nemrut Örenyeri
Antalya
Antalya Aspendos Örenyeri
Antalya Patara Örenyeri
Antalya Olympos Örenyeri
Antalya Side Müzesi
Antalya Side Tiyatrosu
Aydın
Aydın Afrodisyas Müzesi ve Örenyeri
Çanakkale
Çanakkale Troia Müzesi ve Örenyeri
Çanakkale Assos Örenyeri
Denizli
Denizli Laodikeia Örenyeri
Hierapolis Örenyeri
İzmir
İzmir Efes Müzesi ve Örenyeri
Mersin
Mersin Silifke Cennet Cehennem Örenyeri
Muğla
Muğla Sedir Adası Örenyeri
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