Ressam Ahmet Özel'in "Duyargalar" sergisi, 12 Kasım'a görülebilecek
F Sanat Galerisi'nin yeni sezon açılış sergisi "Duyargalar", 12 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı sergide, sanatçının farklı teknik ve boyuttaki son dönem çalışmaları ile önceki dönemlerinden seçki eserler yer alıyor.
Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Özel, "Duyargalar" sergisinin kendisi için yeni bir dönemi ifade ettiğini söyledi.
Ahmet Özel, "Aslında benim sergideki yaklaşımım evrenin ilk oluşumundan başlayarak dünyanın yaratılışına ve orada ilk plazma halinde canlıların ortaya çıkışına tanıklık eden atmosferi bir anlamda resimsel olarak yaşatmak, hissettirmek diye söyleyebilirim" diye konuştu.
"Duyargalar"ın sergideki anlamına değinen Özel, şunları kaydetti:
"Duyargalar, ilk yaratılışta ortaya çıkan ilk varlıkların birbirleriyle temas kurmak, birbirlerinin enerjilerinden yararlanmak için oluşturdukları uzantılar. Duygusal anlamdaki uzantılarını ifade ettiği gibi fiziksel olarak birbirleriyle yakınlaşmalarını da anlatmaya yönelik bir yaklaşım. Burada sadece canlılardan da bahsetmiyoruz. Cansız diye nitelendirilen tüm yaratımlara da baktığımız zaman onların da uzantıları, onların da damarları, onların da bir şekilde birbirleriyle kurdukları bağların olduğunu görüyoruz. Ben bunlara biraz resim diliyle tanıklık etmek istedim."
Özel, eserlerde tuval üzeri yağlı ve akrilik boya kullandığını ve kolaj üzeri karışık teknik ile resmettiğini sözlerine ekledi.
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