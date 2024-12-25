'Richard' oyunu, yeni yılın ilk temsilini AKM'de yapacak

Okan Bayülgen imzalı "Richard" oyunu yeni yılın ilk oyunu 7 Ocak 2025'te Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

'Richard' oyunu, yeni yılın ilk temsilini AKM'de yapacak
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:44

Okan Bayülgen'in uyarladığı, yönettiği ve oynadığı "Richard" oyunu, üçüncü sezonunda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Yeni yılın ilk oyunu 7 Ocak 2025'te Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek ve oyun sezon boyunca yine AKM'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Toplam 75 oyunda 126 bin seyirciye ulaşan oyun, 2023 - 2024 sezonunda bilet satış platformları tarafından en çok bilet satan oyunlardan biri olarak listelerde yer aldı.

Oyunda Bayülgen'in yanı sıra Şenay Gürler, Ebru Unurtan, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Oral Özer ve Volkan Ateş Gündüz rol alıyor.

Her oyunun ardından Okan Bayülgen ve Şenay Gürler de dahil olmak üzere oyuncuların seyircilerle bir araya geldiği söyleşiler, sezon boyunca devam edecek.

"Richard", bu sezon ilk kez Anadolu Yakası'nda da temsillerine başlayacak ve 17 Ocak 2025'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Prodüksiyonu" ve Dilek Tekintaş ile "Yılın Dramaturgu" ödülünü aldı. 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde ise "Yılın Oyuncusu" ile Okan Bayülgen, "En İyi Koreografi" ile Dicle Doğan ve "Yılın Prodüktörü" ile Cemalettin Kömürcü ödüle değer görülmüştü.


Etiketler: #Richard #oyun #Tiyatro #Okan Bayülgen

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