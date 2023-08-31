"Richard" seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği ve oynadığı "Richard", eylül ayında Antalya, İzmir ile Bursa’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:55
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Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği Richard oyunu, Antalya, İzmir ve Bursa’da seyirciyle buluşuyor.

Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Okan Bayülgen’in Richard karakterini canlandıracağı oyunun biletleri satışa çıktı. Seyircileri sürprizlerle dolu ve heyecanlı, unutulmayacak bir deneyime davet eden oyun, 14 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 16 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 19 Eylül’de ise Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açacak.


Player Alanı
Okan Bayülgen Richard Shakespeare

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