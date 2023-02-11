Okan Bayülgen deprem bölgesinde: Mayası iyi insanlar, mayası kötü binalar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde tv100'e konuşan şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, "Burada bozuk malzemeyle yapılmış binaların altındaki insanları kurtarmaya çalışan iyi malzemeden yapılmış insanlar vardı. Mayası iyi insanlar, mayası kötü binalar" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:54
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Karhamanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkım yaşattı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için Türkiye ve dünya yaraları sarmak için seferber oldu.

Deprem bölgesinde yapılan canlı yayın sırasında Okan Bayülgen, "Burada bozuk malzemeyle yapılmış binaların altındaki insanları kurtarmaya çalışan iyi malzemeden yapılmış insanlar vardı. Mayası iyi insanlar, mayası kötü binalar" diye konuştu.


Okan Bayülgen deprem deprem bölgesi

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