Ridley Scott, 'Gladyatör 3' için şimdiden çalışmalara başladı: 'Ciddiyim, fitili yaktım!'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 23:08

Güncelleme: 23.09.2024 - 23:08

Ünlü yönetmen Ridley Scott, 24 yıl aradan sonra Gladyatör serisini Gladyatör II ile yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor. Ancak Scott, bu efsanevi hikayenin ikinci filmle sona ermeyeceğini ima etti. Oscar adayı yönetmen, üçüncü bir Gladyatör filmi için şimdiden fikirler geliştirdiğini doğruladı.

"Gladyatör 3 fikrini düşünmeye başladım. Ciddiyim, fitili ateşledim" diyen Scott, Gladyatör II'nin sonunun ünlü Baba filmini anımsattığını belirtti. "Bir sonraki film, kendini istemediği bir konumda bulan bir adam hakkında olacak" şeklinde ekledi.

YENİ FİLMDE PAUL MESCAL, DENZEL WASHINGTON VE PEDRO PASCAL BAŞROLLERDE

Gladyatör II'de, Paul Mescal, Lucilla’nın oğlu Lucius rolüyle karşımıza çıkacak. Lucius, orijinal filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus'un yeğeni olarak, Roma İmparatorluğu’ndan uzaklaştırılmış bir çocukken, artık yetişkin bir gladyatör olarak Roma'ya geri döner. Filmde ayrıca Denzel Washington, güçlü bir figür olan Macrinus karakterini canlandıracak.

GLADYATÖR II’NİN BAŞARISI ÜÇÜNCÜ FİLMİ BELİRLEYECEK

Her büyük Hollywood serisinde olduğu gibi, üçüncü Gladyatör filminin geleceği tamamen Gladyatör II'nin başarısına bağlı olacak. Ancak Ridley Scott, devam filmine oldukça güveniyor. Ağustos ayında Empire dergisine verdiği demeçte, "Bu, şimdiye kadar yaptığım en iyi iş olabilir" diyerek filme büyük övgü yağdırdı.

Gladyatör II, kasım ayında sinemalarda gösterime girecek.