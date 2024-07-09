Yayımlanan fotoğraflar çok konuşulmuştu: 'Gladyatör 2' filminden ilk fragman

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyaz perdeye dönüyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:50
Yayımlanan fotoğraflar çok konuşulmuştu: 'Gladyatör 2' filminden ilk fragman
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 Yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyaz perdeye taşıdı. Paul Mescal'ın başrolünde yer aldığı devam filminden ilk fragman yayınlandı.

"Gladyatör 2", General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak. Filmde Paul Mescal'ın yanı sıra Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor. 



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