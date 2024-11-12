Ridley Scott 'Gladyatör II'nin yıldızı Paul Mescal ile 'The Dog Stars' ile yeniden bir arada...

Yayınlanma: 12.11.2024 - 21:02

Güncelleme: 12.11.2024 - 21:02

Gladyatör II'de birlikte çalışan Ridley Scott ve Paul Mescal'dan yeni proje geliyor. Scott, 20th Century'de bir sonraki yönetmenlik çalışması olarak The Dog Stars'ı belirledi ve Paul Mescal başrol için ön görüşmelerde bulunuyor.

Scott bir sonraki projesi için Paramount'un Bee Gees filmi de dahil olmak üzere bir dizi film üzerinde duruyordu. Bee Gees filmi, yönetmenin her zamanki üretken temposunu sürdürmesiyle, Scott için muhtemelen 2025 sonbaharında gelecek.

The Dog Stars, adı konulmamış bir salgının Amerikan toplumunu yok ettiği yakın bir gelecekte geçiyor. Sivil bir pilot, köpeği ve sert bir eski denizciyle birlikte Colorado'daki terk edilmiş bir hava üssünde yalnız bir hayat sürmektedir. Rastgele bir ses, bu bölgenin dışında daha iyi bir hayatın var olduğuna dair bir umudu ateşler.