Bir nesli etkileyen efsane yapımlar: 90'ların kültleşen çizgi filmleri

6. Johnny Bravo

Kendini beğenmiş ve biraz da saflıkla karışık Johnny Bravo, komik bir şekilde kızların ilgisini çekmeye çalışıyordu. Bu karakterin abartılı tavırları ve eğlenceli diyalogları, onu dönemin en unutulmaz figürlerinden biri haline getirdi.