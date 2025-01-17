Robbie Williams ilk kez İstanbul'a geliyor
İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında 7 Ekim 2025’te İstanbul Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak. Angels ve Feel gibi hit parçalarıyla dünya çapında büyük bir ün kazanan Williams, ilk kez İstanbul’da performans sergileyecek.
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a gelecek. Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında, 7 Ekim Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Robbie Williams, DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da sevilen parçalarını seslendirecek.
Ünlü sanatçının konser biletleri 20 Ocak günü saat 13.00'ten itibaren satışta olacak.
Etiketler: #Robbie Williams
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