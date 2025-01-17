Robbie Williams ilk kez İstanbul'a geliyor

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında 7 Ekim 2025’te İstanbul Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak. Angels ve Feel gibi hit parçalarıyla dünya çapında büyük bir ün kazanan Williams, ilk kez İstanbul’da performans sergileyecek.

Robbie Williams ilk kez İstanbul'a geliyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:33

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a gelecek. Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında, 7 Ekim Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Robbie Williams, DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da sevilen parçalarını seslendirecek.

Ünlü sanatçının konser biletleri 20 Ocak günü saat 13.00'ten itibaren satışta olacak.

 


Etiketler: #Robbie Williams

İlgili Haberler

Robbie Williams konserinde ölüm şoku

Robbie Williams konserinde ölüm şoku
Robbie Williams'tan çarpıcı açıklama: Günde 90 kalori ile hayatta kaldım! Bilinmeyenlerini belgeselinde anlattı

Robbie Williams'tan çarpıcı açıklama: Günde 90 kalori ile hayatta kaldım! Bilinmeyenlerini belgeselinde anlattı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler