Robert Downey Jr. bu defa Oscar heykelciğini kucaklayabilecek mi?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:43

Güncelleme: 26.01.2024 - 14:43

Ünlü aktör Robert Downey Jr., Oscar yolculuğunda dikkat çeken bir röportaj verdi. 1993 Oscar Ödülleri'nde "Chaplin" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kaybetse de şu anda Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmindeki performansıyla üçüncü kez Oscar adaylığı elde etti.

Downey, verdiği bir röportajda, 1993'teki ilk adaylığını kazanmasının, o dönemde genç ve çılgın olduğu için kariyeri için en kötü şey olacağını düşündüğünü belirtti. "Genç ve çılgındım. 28 yaşında Oscar kazanmak beni doğru yolda olduğum izlenimine sokacaktı." dedi.

O dönemdeki hukuki sorunlarıyla mücadele eden Downey, 1996 yılında 15 ay hapishanede kalmıştı. Ancak Downey, bu zorlu dönemden sonra kariyerindeki çıkışı Marvel evrenindeki Tony Stark rolüyle yakaladı. Marvel'a seçilirken yaşadığı zorlukları da anlatan Downey, başkan David Maisel'ın, bir bağımlının eline şirketin geleceğini teslim ettiğini düşündüğünü belirtti.

Downey'nin Oscar öyküsü, 1993'teki kaybından sonra uzun yıllar süren hukuki sorunlarına ve kariyerindeki iniş-çıkışlara dayanıyor.

Downey, 1993'te en iyi erkek oyuncu Oscar'ını "Scent of a Woman" ile Al Pacino'ya kaptırdı. 2009'da komedi filmi "Tropic Thunder" ile ikinci Oscar adaylığını kazanacaktı, ancak ödül ölümünden sonra "Kara Şövalye" oyuncusu Heath Ledger'a verildi. Şu anda Oscar yolculuğunda üçüncü adaylığına ulaşan aktör, "Oppenheimer" filmiyle büyük bir başarı elde etmiş gibi görünüyor. Christopher Nolan'ın yönettiği bu epik film, bu yılın en çok aday gösterilen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Robert Downey Jr. bu kez Oscar heykelciğini kucaklayabilecek mi?