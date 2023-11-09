Robert Downey Jr.'ın Iron Man'i MCU'ya geri dönebilir: İşte olası senaryolar

Yayınlanma: 09.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 00:00

Robert Downey Jr.'ın Iron Man karakterinin ölümü, MCU hayranları için unutulmaz bir an oldu. Ancak şimdi, MCU'nun yaşadığı kriz sonrası geri dönüşünün yolları düşünülüyor. İşte bu geri dönüşün nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili bazı olası senaryolar...

IRON MAN LOKI'NIN YENİ GÜCÜ TARAFINDAN GERİ GETİRİLEBİLİR

Loki'nin yeni keşfettiği zaman kayması gücü, Iron Man'i farklı bir zaman çizgisinden geri getirmenin kapılarını açıyor. Tony Stark, bu güç sayesinde MCU'ya geri dönebilir ve Kang Konseyi'ne karşı savaşta önemli bir rol oynayabilir. Ancak bu durum, Endgame'deki fedakarlığını azaltabilir. Çoklu Evren, bu soruna bir çözüm sunuyor ve farklı zaman çizgilerinden bir varyant Iron Man'in MCU'ya katılmasına olanak tanıyabilir.

BiR ÇOKLU EVREN VARYANTI ORiJiNAL IRON MAN'IN YERiNi ALABiLiR

Çoklu Evren konsepti, MCU'ya farklı varyasyonlardaki karakterleri getirme fırsatı sunuyor. MCU'da daha önce tanıtılmamış bir Tony Stark varyantı, orijinal Iron Man'in yerini alabilir. Bu, çizgi romanlardaki dirilişleri hatırlatıyor ve MCU için uygun bir senaryo olabilir.

MCU'NUN YENIDEN BAŞLAMASI RDJ'NİN IRON MAN'İNİ GERİ GETİREBİLİR

MCU'nun tamamen yeniden başlaması, eski karakterleri geri getirme fırsatı sunuyor. Robert Downey Jr.'ın Iron Man'i, bu yeniden başlatma sırasında farklı bir kapasitede geri dönebilir. MCU'nun hikaye anlatımını değiştirerek, yeni karakterlere odaklanabilir.

Bu senaryoların hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, Iron Man'in MCU'daki geri dönüşü, hayranları heyecanlandıracak büyük bir olay olacaktır. MCU'nun geleceği oldukça belirsiz olsa da, Iron Man'in geri dönüşü büyük bir ilgi uyandıracaktır.