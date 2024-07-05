Antik kente yapılan uygunsuz binanın bir bölümü kaldırıldı: Anamur’daki beton yapı sökülüyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium antik kentinin içine usulsüz yapılan ve tepkilere neden olan beton yapının bir kısmı söküldü.

Bölgedeki kaynaklardan aldığımız bilgiye göre: “Dün sabah 06.30 saatinde kente gelen Tuba İnşaat işçileri yapının üst kısmını söküp götürdü, kalan temeli ise branda ile kapatıldı” yönünde oldu. Kurul onayının olmadığı ve kazı başkanının bu beton yapıya izin verdiği ise hâlâ iddialar arasında.

Konuyla ilgili dün CHP Anamur İlçe Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada ise “Anamur antik kentinde yapılan beton yapı, edindiğimiz bilgilere göre onaylı ve ruhsatlı değil. Kaçaktır. Mücadelemiz devam edecek. Yapılan arkeolojik çalışmaları her zaman destekliyoruz ama Anamur’a tarihimize zarar veren her türlü yapının da karşısındayız” ifadelerine yer verildi.

TARİHE 'UCUBE' YAPI!

2 Temmuz’da bu sayfada “Tarihe ‘ucube’ yapı!” başlığıyla “2 bin yıllık anemurium antik kentine beton bina yapıldı” haberini siz okuyucularımızla paylaşmıştık. Ayrıca, Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nin; (MERÇED) antik kentin farklı bir noktasına beton döküldüğü ve 2 bin yıllık kente, ranta yönelik yaklaşımlarla tarihe zarar verecek seviyede işlemler yapıldığı açıklamasına da yer vermiştik.

"KURUL KARARINA UYGUN YAPILACAK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre; beton kalıpların söküldüğü ve yapılan yapının tamamen kaldırıldığı, kurulun 2014 yılında aldığı karara göre bölgeye uygun küçük bir taş binanın yapılacağı belirtildi. Ayrıca antik kentin bulunduğu sahilin halka açık olduğu ve bu yapının halka açık duş ve tuvalet olarak yapılacağı da vurgulandı.