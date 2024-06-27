Çanakkale yangınının sıçradığı antik kent küle döndü

Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:45

Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangında Behrakale köyü sınırları içinde kalan başta Aristoteles olmak üzere Platon’un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı orman yangınında alevlerden etkilendi. Alevlerden etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı dron ile görüntülendi.