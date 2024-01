En iyi psikolojik filmler nelerdir?Etkisinden kolay kolay çıkamayacağınız 10 psikojik film önerisi!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:12

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:20

Psikolojik gerilim filmleri her ne kadar izleyende rahatsız duygular yaratsa da bunun verdiği seyir zevkini görmezden gelemeyiz.Travmaların yanı sıra psikolojik filmler insanları sorgulamaya da yönlendirebilir. Bazı zamanlar bu sorgulamalar sayesinde cevabını bir türlü bulamadığınız sorunlara cevaplar da bulabilirsiniz.Peki etkisinden uzun süre çıkamayacağınız en iyi psikolojik filmler nelerdir? İşte zihninizin sınırlarını zorlayacak o film listesi...

1. İçinde Yaşadığım Deri (La piel que habito, 2011)

IMDb: 7.6

Plastik cerrah Robert Ledgard, geçmişinde büyük trajediler yaşamış ve bunları bir türlü aşamamıştır. Ayrıca uzun süredir evinin bodrumunda tüm hasarlar karşısında dirençli bir deri yaratmaya uğraşmaktadır. Doktor en nihayetinde bunu başarır. Şimdi buluşunu, saplantısının anahtarını elinde tutan gizemli ve değişken bir kadının üzerinde deneyecektir.

2. İhtiyar Delikanlı (Old Boy, 2003)

IMDb: 8.4

Güney Kore sinemasının en iyi yapımları arasında yer alan İhtiyat Delikanlı filmi, aynı zamanda en iyi psikolojik filmler listesinde de iyi bir sıralamada yer almaktadır. Gelmiş geçmiş en iyi Kore filmleri arasında gösterilen Oldboy filmi, intikam filmi arayanlar için harika bir tercih olacaktır.

3. Deney (Das Experiment, 2001)

IMDb: 7.7

1971’de Philip Zimbardo tarafından gerçekleştirilen Stanford hapishane deneyinden ilham alan film, sahte bir hapishanede mahkum ve gardiyan rollerine bürünen deneklerin yaşadıklarını anlatıyor. Mahkumların kurallara uymak zorunda olduğu, gardiyanların ise fiziksel şiddet kullanmadan düzeni korumaları gerektiği deneyde işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor.

4. İz Sürücü (Stalker, 1979)

IMDb: 8.1

Psikolojik filmler listesinde eski bir yapım olan Stalker, sinemada yer alan en iyi psikolojik filmlerden bir tanesidir. 1979 yılında çekilmesine rağmen birçok psikolojik gerilim filmine taş çıkartan bu yapım, bilim kurgu filmlerinin ötesinde farklı bir yapımdır. Geçmişten bugüne çekilmiş en güzel ve en çok izlenen psikolojik filmler arasında gösterilen İz Sürücü, aynı zamanda Boris Strugatsky’nin romanından uyarlanmıştır. Sizlere tavsiyemiz, eğer psikolojik gerilim ve gizem türü filmlerden hoşlanıyorsanız, Stalker tam da size göre…

5. Silgi Kafa (Eraserhead, 1997)

IMDb: 7.3

Sinema tarihinin en orjinal filmlerinden birisi olan film, David Lynch'in ilk uzun metraj filmidir.Eraserhead, birlikte olduğu kadının hamile olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Henry Spencer, uzun zaman önce yaşadıkları bir ilişki sırasında Mary'nin hamile kaldığını öğrenir ve onu kendi evine getirir. Mary, zamanı geldiğinde doğumu gerçekleştirir ancak dünyaya getirdiği şey insandışı bir yaratıktır. Mary evden kaçar ve Spencer için kabus dolu günler böyle başlar. Spencer, birlikteliklerinin ürünü olan 'yaratık', hayali bir kadın ve sıradışı karşı kapı komşusuyla başbaşa kalır.

6. Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975)

IMDb: 8.7

Psikolojik filmler arasında kültler arasında yer alan diğer bir yapım da One Flew Over the Cuckoo's Nest'dir. Film, dilediği her şeyi yapabileceğini sanan Mc Murphy isimli bir mahkumun, delirmiş numarası yaparak akıl hastanesine gitmesini ve orada da uslu durmamasını anlatıyor. Yönetmenliğini Milos Forman'ın yaptığı 1975 tarihli filmin başrollerinde ise Jack Nicholson ve Louise Fletcher yer aldı. Film vizyona girdiği dönemde pek çok ödülünde sahibi oldu.

7. Hizmetçi (The Handmaiden, 2016)

IMDb: 8.1

Kore filmi The Handmaiden,1930’lu yıllarda, Kore’nin Japon hakimiyeti altında olduğu dönemlerde geçmektedir. Kont Fujiwara, gizemli bir yapıya sahip Japon varis Leydi Hideko’yu kendisine aşık ederek servetini ele geçirmeye çalışmaktadır. Aslında bir dolandırıcı olan Fujiwara, planının gerçekleşmesine yardım etmesi için genç Sook-Hee’yi Leydi Hideko’ya hizmetçi olarak tutar. Plandan haberdar olmayan Sook-Hee’nin Hideko’ya aşık olması, Fujiwara’nın işini bir hayli zorlaştıracaktır.

8. Yağmur Adam (Rain Man, 1998)

IMDb: 8.0

Film, babasının mirasından pay almak için uğraşırken otsitik bir abisi olduğunu öğrenen Charlie ve abisi Raymond'ın yaşadıklarını anlatıyor. Filmde yer yer Raymond'ın geçirdiği krizler, kardeşinin onu sırf miras için kullanmaya başlaması ve Dustin Hoffman'ın başarılı performansı için bile izlenebilir. 1998 yapımı Rain Man filminin yönetmenliğini Barry Levinson üstlendi.

9. Ölümcül Oyunlar (Funny Games, 1997)

IMDb: 7.5

Anne, Georg ve küçük oğulları Georgie, gözlerden ırak bir göl evine tatil amacıyla gelmişlerdir. Şehir hayatının yorgunluğunu bu tatil sayesinde üstlerinden atmayı hedefleyen aile korkunç bir saldırıyla yüzleşmek üzerdir. Evlerine musallat olan ve nereden geldikleri belli olmayan iki genç, sorunlarından uzaklaşmaya çalışan bu ailenin başına çok daha büyük dertler açacaklardır. Michael Haneke’nin burjuvazi eleştirisine ve olağan şiddete bambaşka ve rahatsız edici bir bakış açısı kazandırdığı filminin başrollerinde Susanne Lothar, Ulrich Mühe ve Arno Frisch var.

10. Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer, 2017)

IMDb: 7.0

Kutsal Geyiğin Ölümü'nde, ünlü bir kalp cerrahı olan Steven Murphy , eşi Anna Murphy ve çocukları ile kusursuz bir hayat yaşamaktadır. Steven’ın himayesi altına aldığı yetim Martin, bu kusursuz aile tablosunu bozmak üzeredir. Ailenin bir parçası olabilmek için rahatsız edici bir çaba gösteren Martin, ailenin huzurlu yapısının bozulmasına neden olur. Zamanla Martin’in gerçek planı ortaya çıkacak ve Steven kendisini unutulmuş bir suçla karşı karşıya bulacaktır.