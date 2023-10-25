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Şahan Gökbakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na destek!

Galatasaray taraftarı ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:40
Şahan Gökbakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na destek!
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir paylaşım geldi.

"KEREM BU TAKIMIN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"

Galatasaray taraftarı olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki futbolcuya destek verdi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medyadan Kerem'e laf söyleyenler taraftar falan değildir benim gözümde. Evet, Kerem dün çok net pozisyonları kaçırdı. Olabilir. Ama Manchester'da da attı. Adam takımın asist kralı. Asistleriyle sayısız gol katkısı yaptı.  Konuşulacaksa ZAHA'ya TETE'ye denecek çok şey var. 40 top kaybetmiş bu ikisi toplamda. Bu Zaha oynasın diye Kerem yerinden oldu. Hatırlayın Kerem'in soldan içeri akıp attıklarını, İcardi'ye servislerini...Biraz sakin olun ya. Kerem bu takımın önemli bir değeri. Bu kadar yüklenmemek lazım. Sen çalışmaya devam Kerem Aktürkoğlu. Moralini bozma, aynen devam aslanım."


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