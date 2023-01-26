Aralık ayında tiyatrosu yanmıştı: Ali Poyrazoğlu, iki oyunla izleyici karşısına çıkıyor
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, geçen yıl aralık ayında çıkan yangında küle dönmüştü. Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, yaşananların ardından ilk kez seyircilerin karşısına çıkacak.
Sanatçı Ali Poyrazoğlu, aralık ayında tiyatrosunda yaşanan yangın sonrası iki oyunla izleyici karşısına çıkıyor.
Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde şubat ve mart ayında iki oyun sahneleyecek olan Poyrazoğlu ilk olarak “Tamamla Bizi Ey Aşk” ile 23 Şubat Perşembe günü sanatseverlerin karşısında olacak.
OYUNUN KONUSU NE?
Kültür Koleji Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde sahnelenecek Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı, interaktif güldürü “Tamamla Bizi Ey Aşk”, tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne tiyatro severlere ayna tutuyor.
Poyrazoğlu’nun mart ayında sergileyeceği oyunun detayları ise şubat ayında paylaşılacak.
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