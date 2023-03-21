Şahinkaya’dan ‘İktisat Kongresi'nin Hatırlattıkları’ söyleşisi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:01

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:01

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) iktisatçı, yazar Dr. Serdar Şahinkaya’nın konuk olacağı söyleşi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “1923 Türkiye İktisat Kongresi’nin Hatırlattıkları” olacak. Şahinkaya, Türkiye’nin iktisat tarihini 1923’ten günümüze değin ele alarak sorunlara çözüm önerilerini anlatacak. Söyleşi, 25 Mart Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

SERDAR ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1958’de İzmir’de doğan Şahinkaya, 1983-84’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1988’de yüksek lisansını bittiren Şahinkaya, 1998’de doktarasını tamamladı. Şahinkaya, 57. Hükümet döneminde (1998–2003) Türkiye Cumhuriyeti Hisselerini temsilen KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer döneminde de (2003-2007) TC. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini sürdürdü. Ankara Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak dersler veren Şahinkaya’nın 5’i uluslararası, 19’u ulusal olmak üzere 24 kongre bildirisi, 6 kitap, 12 kitap bölümü, 74 makale ve 28 kitap değerlendirme yazısı bulunmaktadır.