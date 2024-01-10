Şair Süreyya Berfe son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:03

İzmir'de dün hayatını kaybeden şair ve yazar Süreyya Berfe'nin cenazesi, Urla ilçesinde toprağa verildi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldığı bakım evinde 80 yaşında vefat eden Berfe'nin cenazesi, Zeytinalanı Camisi'ne getirildi. Edebiyat dünyasından isimlerin katıldığı törende, Berfe'nin oğlu Boraz Kanıpak, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Berfe'nin cenazesi Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan usta edebiyatçı, Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı, 1976'da Can Yayınevi'nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.

İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde; daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni A, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri, Yeni Gazete ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımladı.

Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.

Berfe; Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına da katkıda bulundu.

Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi adına bu yıl 78’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri'nde şiir dalında bu yıl ödülün Süreyya Berfe’nin “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” adlı yapıtına verilmişti.