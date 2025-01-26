SAMDOB 'Okulumuz Orman' oyununu sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" isimli tek perdelik çocuk oyununu sahneledi.

SAMDOB 'Okulumuz Orman' oyununu sahneledi
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:36

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyon Murat Turgut, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

"Okulumuz Orman" oyunu minik sanatseverlerin beğenisini topladı.


Etiketler: #Samsun Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi #çocuk oyunu #Çocuk

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