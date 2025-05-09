Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Bir Tenor Aranıyor' müzikalini sahneleyecek
"Bir Tenor Aranıyor" müzikali Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.
"Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", Samsun'da yeniden sahneye konulacak.
Rejisörlüğünü Evin Atik'in üstleneceği müzikalin dekor tasarımı Kaan Güreşçi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç'e, koreografisi Şebnem Şenel'e, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.
Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde, Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.
Türkçe sahneye konulacak iki perdelik eserin konusu özetle şöyle:
"Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun, eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."
"Bir Tenor Aranıyor" müzikali yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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