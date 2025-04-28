Samsun’da müzik ziyafeti
Şef Vehbi Tezcan tarafından kurulan ve hazırlanan Samsun TSM Korosu “Kuruluş Konseri” ve “Solistler Geçidi” adı altında Atakum Sanat Merkezi’nde verdiği ilk konserinde seçme eserlerle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.
Özellikle bahar şarkılarından seçme eserlere yer verilen konserin ikinci bölümünde solistler Hidayet Altuntaş, Tuncay Deniz, Haluk Özçevik, Kenan Gülçiçek, Fevkiye Bayar, Özlem Hattatoğlu, Naide Yılmaz, İlknur Durak, Tekin Bölükbaş, Faruk Uysal ve Oktay Ergör sahne alarak birer eser seslendirdi.
Şef Vehbi Tezcan sürpriz bir şarkı ile geceye renk kattı. Unutulmaz konser gecesi koronun seslendirdiği şarkı ile tamamlandı. Konseri izlemeye gelen davetliler zaman zaman şarkılara eşlik ederek koroyu ve solistleri alkışladılar.
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