'Sanat çıkar gözetmez’
Ressam Celal Binzet, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. “Toplumların ana yapısı, insanların durumlarıyla sıkı sıkıya bağlı” diyen Binzet, bu durumun sanata da yansıdığını vurguladı.
Ressam Celal Binzet, gazetemizin Ankara temsilciliğindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle söyleşide bir araya geldi. “Toplum ve Sanat İlişkisi” başlıklı söyleşide sanat ve toplum kavramlarına değinen ve “iki kavramın da tüketilen kavramlar olduğuna” işaret eden Binzet, “Sanat, toplumun içinde var olan bir kavram” dedi.
“Toplumların ana yapısı, insanların durumlarıyla sıkı sıkıya bağlı” diyen Binzet, bu durumun sanata da yansıdığını vurguladı. Binzet, “Sanat, hiçbir çıkar gözetmeden doğanın yorumlanmasıdır. Sanatçı, kendi yorumunu ortaya çıkarır. Sanatçı, üretim sırasında çıkar kaygısı gütmez. Ortaya çıkan sanat eserinde, kendine göre doğruyu ortaya koymuştur. Herkesin buna katılması söz konusu değildir. Sanat yapıtı, belli kitleyle birleştirici misyon üstlenir. Aynı frekanstaki insanları, birbirlerini tanımasa bile bir araya getirir” ifadelerini kullandı.
Daha sonra bazı resimler üzerinden dönem yorumlaması yapan ve sanat eserinin temasını anlatan Binzet, “yönetim, adalet, üretim” konusunun işlendiği bir resme işaret ederek “Sorunların hiç eskimediğini, farklı toplumlar olsa da benzer yanları olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
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